Назван артист года по версии Billboard Music Awards

CA-NEWS (CA) - "Лучшим артистом года" по версии журнала Billboard Music Awards стал канадский рэпер Drake, сообщает Billboard.com. Престижную награду исполнитель получил на церемонии вручения премии в Лас-Вегасе. В общей сложности музыкант завоевал 13 премий издания, что сделало его самым успешным артистом всего за один год - Drake побил рекорд Adele (12 наград).

Среди выигранных номинаций на счету Drake "Лучший певец", "Лучший артист Billboard 200" и "Лучший исполнитель Billboard 100". Ранее были объявлены номинанты премии Billboard Music Awards, среди которых были такие исполнители, как Rihanna и Adele.



