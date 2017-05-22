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  22 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте появится конный патруль

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте будет создан Конный отряд из 50 служебных лошадей. Это следует из постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 1 мая текущего года, сообщает "Норма".

Согласно документу, В ГУВД г. Ташкента создан Конный отряд, за которым закреплено 50 служебных лошадей. Его решено разместить на базе летнего полигона Военно-технического института МВД, установив основными задачами:

В документе определены задачи Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана, в число которых войдут обеспечение высокой маневренности и организацию мобильных заслонов и кордонов при осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в ходе массовых мероприятий, проводимых на открытой местности;
охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан на центральных улицах, зонах отдыха и иных местах массового пребывания граждан в столице, принятие незамедлительных мер по задержанию правонарушителей;
организация обучения сотрудников основам коневодства и навыкам верховой езды, изучение и внедрение в практику положительного зарубежного опыта в этой сфере, совершенствование методики подготовки и тактики использования служебных лошадей в экстремальных ситуациях.

Подразделения ППС и охраны общественного порядка среди прочих включают в себя Центр подготовки сотрудников кинологии и служебно-розыскных собак, а также питомники служебного собаководства и кинологические подразделения, Отдельный батальон по обеспечению охраны диппредставительств зарубежных государств, батальоны по сопровождению аммиачной селитры, нефтепродуктов, пассажирских поездов, а также продукции АО «GM Uzbekistan» и др. драгоценных грузов, изоляторы временного содержания, спецприемники и конвойные подразделения.

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