Политика «двойных стандартов» препятствует реализации согласованных мер борьбы с терроризмом, — Эмомали Рахмон

- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил на саммите арабских, исламских стран и США, прошедшего накануне в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в своем выступлении президент, в частности, отметил: «Прежде всего, хотел бы выразить свою искреннюю признательность организаторам нынешнего форума за высокий уровень гостеприимства и создание благоприятных условий для нашей работы.

Нас собрало здесь необходимость рассмотрения и обсуждения проблематики, которая сегодня вызывает глубокую озабоченность всего мирового сообщества.

Известно, что обеспечение мира, стабильности и прочной безопасности стран является ключевым фактором налаживания и продвижения созидательных процессов устойчивого развития на региональном и международном уровнях.

Беспрецедентная волна терроризма и экстремизма сегодня стала огромной глобальной угрозой и несет в себе трагические общественно-политические и духовные последствия долгосрочного характера.

Подобная реальность побуждает нас последовательно искать действенные способы и пути выкорчевывания источников ее политической, военной и финансовой поддержки.

По этому направлению в течение последних 25-ти лет были созваны сотни региональных и международных форумов, принято множество деклараций, которые так и не дали желаемых результатов.

На наш взгляд, применение политики «двойных стандартов» представляет собой один из факторов, препятствующих масштабной реализации согласованных мер.

В силу двоякого подхода к экстремистским и террористическим устремлениям, радикальные группы пользуются политико-информационной и финансовой поддержкой ряда так называемых общественных фондов и организаций, а также других сторон.

В результате, терроризм и экстремизм расширили географию своего распространения в еще более ужасающих формах.

Эти вызовы спровоцировали угрозу исчезновения целых государств, привели к гибели сотни тысяч людей и к беспрецедентным разрушениям.

Также, вызывает тревогу и то, что в этом процессе характер угрожающего явления приобрели попытки политизации светлой религии ислама и злоупотребления его пречистым именем.

Экстремистские и террористические группы сея в различных регионах мира насилие и кровавые религиозно-этнические столкновения, спровоцировали рост исламофобии и формирование ненависти к мусульманам.

В связи с этим, я неоднократно заявлял и считаю уместным ещё раз подчеркнуть, что террорист и экстремист не имеют ни родины, ни нации, ни религии.

В начале 90-х годов прошлого века народ Таджикистана на путях строительства суверенного государства и цивилизованного общества пережил тяжелые дни нестабильности.

В первые годы государственной независимости наша страна столкнулась с широким проявлением насилия, попытками вмешательства в свои дела извне и навязывания народу чуждых идей и воззрений, истоками которых выступали идеи экстремизма и терроризма.

В результате навязанной кровопролитной войны, погибли сотни тысяч наших граждан, около миллиона из них потеряли кров и стали беженцами.

Опираясь на свой культурно — цивилизационный потенциал, мы смогли сформировать платформу для широкого внутринационального диалога, восстановили национальное единство и стабильность в обществе.

Миротворческий опыт Таджикистана ещё раз подтвердил, что всякие силы, спекулирующие именем пречистого ислама для достижения своих корыстных целей, никогда не будут пользоваться поддержкой общества.

В контексте своего миротворческого опыта мы выражаем свою твёрдую поддержку принципам мирного решения противоречий и конфликтов современности в рамках общепризнанных международных норм и критериев.

Под воздействием нынешних проявлений нестабильности, в том числе в отдельных странах Среднего Востока, растут вызовы безопасности и в нашем регионе.

Известно, что стабильность и безопасность Центральной Азии непосредственно зависит от положения в Афганистане.

Таджикистан полностью поддерживает созидательные усилия мирового сообщества и Правительства соседнего Афганистана на поприще установления мира и стабильности.

Мы готовы и впредь вносить свой посильный вклад в этот процесс.

Контрабанда наркотиков как один из источников финансовой подпитки терроризма и насилия — другая проблема, которая вызывает глубокую озабоченность в регионе и мире.

Таджикистан, в рамках своих возможностей и в сотрудничестве с международными партнерами, прилагает постоянные усилия для борьбы с этой чумой века

В борьбе с этой чумой века всё еще требуется широкое международное сотрудничество.

Сегодня в этом направлении всё более требуется широкое международное сотрудничество.

Возможности современных технологий сегодня играют важную роль в деле развития науки и культуры, прогресса жизни общества.

Широкое использование Интернета в корыстных целях пропаганды экстремистских и радикальных идей императивно требует сплочённой борьбы с этим опасным явлением.

Уважаемые присутствующие,

Мы считаем, что достижение положительного сдвига в сфере борьбы с глобальными угрозами и вызововами современности зависит от совместных и скоординированных действий мирового сообщества.

Этот процесс должен носить комплексный и всеохватывающий характер при стержневой и координирующей роли Организации Объединённых Наций.

Основу наших совместных усилий на этом пути составляют Глобальная стратегия борьбы с терроризмом и другие соответствующие документы ООН.

Последовательное претворение в жизнь этих документов на национальном, региональном и международном уровнях отвечает интересам всего человечества.

Мировой опыт показывает, что терроризм невозможно победить, опираясь лишь на военную силу.

В этом плане должны быть определены и полностью изучены объективные, материальные и духовные факторы, которые подпитывают терроризм как явление.

Безработица, бедность и низкий уровень социальной защищенности населения, наряду с отдельными духовно-нравственными факторами способствуют проявлению радикализма и терроризма.

На этой основе поддержка развития социальных секторов в развивающихся странах представляются весьма важным делом.

Также, необходимо уделять соответствующее внимание расширению торгово-экономических связей и привлечению новых технологий в эти страны.

В этом случае будут созданы более благоприятные условия для их вхождения на мировые рынки с конкурентоспособными товарами.

В этой практике эффективной может быть роль развитых стран, в том числе входящих в исламский мир, которые обладают широкими финансово-инвестиционными и технологическими возможностями.

На наш взгляд, содействие развивающимся странам в их социально-экономическом развитии является действенным способом ликвидации предпосылок радикализма и обеспечения всеохватывающей стабильности.

В последние годы мировое сообщество предпринимает важные шаги в плане перехода на путь устойчивого развития.

Благородные цели Глобальной повестки дня до 2030 года удваивают нашу ответственность за доброе и достойное будущее.

На этом сложном пути к мировым целям мы должны опираться на взаимную поддержку и глобальное партнёрство.

В завершение своего слова хотел бы подчеркнуть растущее значение диалога цивилизаций на основе равенства и взаимоуважения, толерантности и прозрачности, единства слова и дела.

Выражаю надежду, что результаты нашего форума будут эффективными в соответствии с чаяниями мира и стабильности в наших странах».