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  22 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Грузовым машинам запретят днем ездить в Астане

CA-NEWS (KZ) - Полиция Астаны ограничит движение для всех видов грузового транспорта с 6.00 до 23.00 с 7 июня по 12 сентября , передает Tengrinews.kz.

"ДВД Астаны информирует о том, что в период проведения международной выставки EXPO будет ограничено движение грузового транспорта с 7 июня по 12 сентября текущего года. С 6 часов утра до 23.00 часов будет ограничено движение грузового транспорта всех видов", - сообщил на брифинге Службы центральных коммуникаций начальник отдела дорожно-технической инспекции Управления административной полиции ДВД Астаны Берик Жолдасбеков.

По его данным, для удобства и осуществления коммерческой деятельности предприятий столицы движение грузового транспорта будет разрешено с 23.00 до 6 утра.

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