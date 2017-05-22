Монголия будет экспортировать картофель в Японию

CA-NEWS (MNG) - В ходе встречи с фермерами премьер-министрЖаргалтулгын Эрдэнэбат заявил, что японские компании подали заявку на покупку картофеля из Монголии, сообщает портал Gogo.

«В настоящее время мы отправили два образца, и оба они соответствуют стандарту Японии. Наши фермеры, однако, должны больше ориентироваться на качество овощей для поставки высококачественной продукции, соответствующую требованиям заказчика», сказал премьер-министр.

Основной темой обсуждения на совещании был уход за почвой. Для фермеров важно защищать, улучшать и восстанавливать почву для получения богатого урожая.

Министр продовольствия и сельского хозяйства П.Сэргэлэн сказал, что Монголия будет работать с Китаем в области ухода за почвой. В отношении двух стран было решено создать совместную исследовательскую лабораторию по уходу за почвой.

Между тем, фермеры отметили, что выращивание, как ожидается, будет закончено в начале июня. Они поделились с тем, что в этом году у них достаточно влаги в почве для выращивания. Благодаря одобрению правительства Монголии бюджета на облачные посевы почва даст хороший урожай.

Кроме того, с каждым годом улучшается развитие сельскохозяйственного сектора. Мы наблюдаем прогресс в подготовке кадров в развитых странах.