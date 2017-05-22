РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Ташкенте молодая женщина пыталась броситься под машину (видео)

CA-NEWS (UZ) - В столице Узбекистана на автомобильной дороге по улице Шазристанской в сторону Ташкенсткой телебашни женщина пыталась броситься под колёса машины . Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

На видео, заснятом с камеры видеорегистратора и размещённом накануне, 21 мая, в группе "Водители Ташкента" в Facebook, видно, как молодая женщина подходит к обочине дороги и направляется к движущейся машине. Далее, встав на середине проезжей части, женщина быстро присела на корточки. После того, как водитель успел затормозить, женщина спокойно встала, встряхнула руки, обернулась и ушла.

Пользователи отмечают, что это "не единичный случай" в эти дни в Ташкенте, когда прохожие пытаются бросится под колёса, как "способ подзаработать" или "подставить водителя".

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×