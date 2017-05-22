В Ташкенте молодая женщина пыталась броситься под машину (видео)

CA-NEWS (UZ) - В столице Узбекистана на автомобильной дороге по улице Шазристанской в сторону Ташкенсткой телебашни женщина пыталась броситься под колёса машины . Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

На видео, заснятом с камеры видеорегистратора и размещённом накануне, 21 мая, в группе "Водители Ташкента" в Facebook, видно, как молодая женщина подходит к обочине дороги и направляется к движущейся машине. Далее, встав на середине проезжей части, женщина быстро присела на корточки. После того, как водитель успел затормозить, женщина спокойно встала, встряхнула руки, обернулась и ушла.

Пользователи отмечают, что это "не единичный случай" в эти дни в Ташкенте, когда прохожие пытаются бросится под колёса, как "способ подзаработать" или "подставить водителя".