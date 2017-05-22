Территории ВУЗов Алматы превратятся в парки

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- Высшие учебные заведения Алматы избавляются от ограждений. В рамках программы "Город без заборов" по-настоящему открытыми для горожан стали Казахская национальная академия искусств и университет международных отношений и мировых языков, сообщают казахстанские сми.«Мы считаем, что эта инициатива очень хорошая. Она, как бы открывает границы для наших жителей. Алматы всегда считался городом зеленым и дружелюбным. Теперь наша академия открыта для всех. Любой житель Алматы может пройти по территории академии. Может даже заглянуть в академию», - говорит руководитель пресс-центра КазНАИ имени Т.К.Жургенова Гульнар Махметова.«По улице Толе би сегодня мы демонтировали металлические заграждения, протяжённостью 250 метров, по улице Наурызбай батыра - 150 метров. Теперь руководство вуза намерено привести в порядок прилегающую территорию и установить там лавочки, чтобы жители и гости города могли здесь прогуливаться. Надеемся, что население поддержит наше начинание и не будет мусорить», - отмечает проректор по административно-организационной работе КазУМОИМЯ имени Абылай хана.