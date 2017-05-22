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  22 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Эр-Рияде объявлено о создании контингента по борьбе с терроризмом
CA-NEWS (CA) - На саммите арабских и мусульманских стран, в котором участвует президент США Дональд Трамп, объявлено о создании воинского контингента для поддержки борьбы с террористами в Ираке и Сирии. Об этом говорится в заключительном документе, принятом по итогам международной встречи в Эр-Рияде.

Главы государств и правительств более 50 стран, принявших участие во встрече в столице Саудовской Аравии, поддержали формирование контингента по поддержке операций против террористов в Ираке и Сирии. Предполагается, что численность контингента составит 34 тысячи человек.

Кроме того, в «Эр-Риядской декларации», одобренной по итогам саммита,
объявляется о создание Всемирного центра по борьбе с экстремистской
идеологией, штаб-квартира которого будет находится в столице Саудовской Аравии.

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Комментарии (1)
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saujwrbd410
15:50, 22 мая 2017
Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться --- http://upl.pp.ua/eda
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