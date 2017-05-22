В Эр-Рияде объявлено о создании контингента по борьбе с терроризмом

- На саммите арабских и мусульманских стран, в котором участвует президент США Дональд Трамп, объявлено о создании воинского контингента для поддержки борьбы с террористами в Ираке и Сирии. Об этом говорится в заключительном документе, принятом по итогам международной встречи в Эр-Рияде.

Главы государств и правительств более 50 стран, принявших участие во встрече в столице Саудовской Аравии, поддержали формирование контингента по поддержке операций против террористов в Ираке и Сирии. Предполагается, что численность контингента составит 34 тысячи человек.

Кроме того, в «Эр-Риядской декларации», одобренной по итогам саммита,

объявляется о создание Всемирного центра по борьбе с экстремистской

идеологией, штаб-квартира которого будет находится в столице Саудовской Аравии.