В Эр-Рияде объявлено о создании контингента по борьбе с терроризмом
- Азия и мир, политика
- 14:43, 22 мая 2017
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CA-NEWS (CA) - На саммите арабских и мусульманских стран, в котором участвует президент США Дональд Трамп, объявлено о создании воинского контингента для поддержки борьбы с террористами в Ираке и Сирии. Об этом говорится в заключительном документе, принятом по итогам международной встречи в Эр-Рияде.
Главы государств и правительств более 50 стран, принявших участие во встрече в столице Саудовской Аравии, поддержали формирование контингента по поддержке операций против террористов в Ираке и Сирии. Предполагается, что численность контингента составит 34 тысячи человек.
Кроме того, в «Эр-Риядской декларации», одобренной по итогам саммита,
объявляется о создание Всемирного центра по борьбе с экстремистской
идеологией, штаб-квартира которого будет находится в столице Саудовской Аравии.
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