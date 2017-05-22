В Монголии провели марафон в честь «Дня без автомобиля» (фоторепортаж)

CA-NEWS (MNG) - В Монголии успешно прошел международный марафон в честь «Дня без автомобиля», который ежегодно отмечается 20 мая. Марафон прошел в Улан-Баторе и привлек около 33 тысяч человек, сообщает портал Gogo.

В марафоне приняли участие более 33 тысячи человек из разных стран мира. В том числе профессиональные бегуны из Кении, Японии и Южной Кореи. Улан-Баторский марафон включает в себя несколько дистанций, которые участники могут выбрать в зависимости от уровня физической подготовки: полный марафон – 42 км, полумарафон – 21 км или забег на 10 км и 5 км.

Из профессиональных бегунов, победу одержал кенийский спортсмен Силлас К.Санг, преодолев дистанцию 42 км за 2 часа 13 минут и 00 секунд и получил медаль и 10 миллионов тугриков среди мужчин. Среди женщин монгольская спортсменка Б.Монхзаяа победила.

Марафон в Монголии стал подтверждением, что для бега не существует препятствий. Несмотря на дождь, участниками были люди разных комплекций и возрастов. В беге участвовали с колясками, в которых спали грудные дети, пожилые старики, беременная девушка.

Между тем, офис губернатора в сотрудничестве с молодежной ассоциацией Монголии организовали велосипедный парад в этот день. Более 1500 человек приняли участие в велопробеге и призвали носить шлем. В связи с этим в ходе парада были проданы высококачественные шлемы стоимостью 20 000 MNT($8 США).

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