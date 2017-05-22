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  22 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Йемену грозит эпидемия холеры: уже 250 умерших
CA-NEWS (CA) - Йемен находится перед угрозой эпидемии холеры, за месяц от нее умерло 250 человек, сотни заболевают ежедневно, предупредила благотворительная организация "Спасите детей".

По данным Всемирной организации здравоохранения, болезнь в охваченной гражданской войной стране распространяется стремительно. Больше всего заболевших - в столице Йемена Сане, где власти объявили чрезвычайное положение, сообщает русская служба Би-би-си.

По данным ООН, две трети населения здесь не имеют доступа к чистой питьевой воде (это около 8 миллионов человек). Холера передается через загрязненную воду и пищу.

Среди симптомов - острая диарея и рвота.

Течение болезни тяжелое, и без лечения смерть может наступить в считанные часы.

Международная организация "Врачи без границ" призывает международное сообщество оказать срочную помощь Йемену, чтобы остановить вспышку заболеваемости холерой.

По информации ВОЗ, в Йемене разрушено 300 поликлиник и больниц.

Конфликт в Йемене обострился в марте 2015 года. С тех пор, по данным ООН, погибли более 8 тысяч человек, в основном мирных жителей.

Почти 19 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи из-за войны.

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Комментарии (1)
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saujwrbd410
15:49, 22 мая 2017
Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться --- http://upl.pp.ua/eda
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