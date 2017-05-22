Йемену грозит эпидемия холеры: уже 250 умерших

- Азия и мир, общество
- 14:58, 22 мая 2017
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По данным Всемирной организации здравоохранения, болезнь в охваченной гражданской войной стране распространяется стремительно. Больше всего заболевших - в столице Йемена Сане, где власти объявили чрезвычайное положение, сообщает русская служба Би-би-си.
По данным ООН, две трети населения здесь не имеют доступа к чистой питьевой воде (это около 8 миллионов человек). Холера передается через загрязненную воду и пищу.
Среди симптомов - острая диарея и рвота.
Течение болезни тяжелое, и без лечения смерть может наступить в считанные часы.
Международная организация "Врачи без границ" призывает международное сообщество оказать срочную помощь Йемену, чтобы остановить вспышку заболеваемости холерой.
По информации ВОЗ, в Йемене разрушено 300 поликлиник и больниц.
Конфликт в Йемене обострился в марте 2015 года. С тех пор, по данным ООН, погибли более 8 тысяч человек, в основном мирных жителей.
Почти 19 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи из-за войны.