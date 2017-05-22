РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В детском саду в Фергане обнаружили скорпиона (видео)
CA-NEWS (UZ) - В специализированном детском саду №30 в Узбекистанском районе Ферганской области обнаружили скорпиона. Об этом сообщила одна из воспитательниц данного детсада.

По ее словам, детский сад №30 является специализированным дошкольным учреждением, в котором дети находятся целую неделю.

«Недавно в одной из комнат детсада мы обнаружили ядовитого скорпиона. В ночную смену я практически не сплю, чтобы утром все дети были живы и здоровы. Боюсь, что ночью с ними может произойти что-то плохое», - говорит она.

Воспитательница отметила, что положение в данном дошкольном учреждении достаточно плачевное, специализированный детсад плохо обеспечивается государством.

Воспитательница прислала видео, на котором запечатлен скорпион на полу одной из комнат детсада.

print
Комментарии (1)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
saujwrbd410
15:49, 22 мая 2017
Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться --- http://upl.pp.ua/eda
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×