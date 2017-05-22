В детском саду в Фергане обнаружили скорпиона (видео)

- В специализированном детском саду №30 в Узбекистанском районе Ферганской области обнаружили скорпиона. Об этом сообщила одна из воспитательниц данного детсада.

По ее словам, детский сад №30 является специализированным дошкольным учреждением, в котором дети находятся целую неделю.

«Недавно в одной из комнат детсада мы обнаружили ядовитого скорпиона. В ночную смену я практически не сплю, чтобы утром все дети были живы и здоровы. Боюсь, что ночью с ними может произойти что-то плохое», - говорит она.

Воспитательница отметила, что положение в данном дошкольном учреждении достаточно плачевное, специализированный детсад плохо обеспечивается государством.

Воспитательница прислала видео, на котором запечатлен скорпион на полу одной из комнат детсада.