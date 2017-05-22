В детском саду в Фергане обнаружили скорпиона (видео)
- Узбекистан, происшествия
- 15:21, 22 мая 2017
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CA-NEWS (UZ) - В специализированном детском саду №30 в Узбекистанском районе Ферганской области обнаружили скорпиона. Об этом сообщила одна из воспитательниц данного детсада.
По ее словам, детский сад №30 является специализированным дошкольным учреждением, в котором дети находятся целую неделю.
«Недавно в одной из комнат детсада мы обнаружили ядовитого скорпиона. В ночную смену я практически не сплю, чтобы утром все дети были живы и здоровы. Боюсь, что ночью с ними может произойти что-то плохое», - говорит она.
Воспитательница отметила, что положение в данном дошкольном учреждении достаточно плачевное, специализированный детсад плохо обеспечивается государством.
Воспитательница прислала видео, на котором запечатлен скорпион на полу одной из комнат детсада.
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