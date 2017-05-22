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  22 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Дожди с грозами придут на большую часть территории Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В большинстве областей Казахстана ожидаются дожди, грозы, сильный порывистый ветер и град, передает  РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу погоды на 23-25 мая, с циклоном, находящимся над Уралом, связаны полярная и арктическая системы фронтов, которые будут перемещаться через территорию Казахстана. "Под воздействием этих фронтов в большинстве областей ожидаются местами дожди, гроза, сильный порывистый ветер и град. Помимо этого, ожидается понижение температуры. 24-25 мая температура воздуха предполагается около и ниже нормы. Лишь на юге и юго-востоке страны температура будет выше климатической нормы, но также пройдут кратковременные дожди и грозы", - прокомментировали в ведомстве.

23 мая в Астане ожидается переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью +14 +16 градусов, днем +26 + 28 градусов.

На 24 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью +13 +15 градусов, днем +18 +20 градусов. На 25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +6 +8 градусов, днем +20+ 22 градусов.

В Алматы 23 мая будет переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +14 +16 градусов, днем +30 +32 градусов.

На 24 мая: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 10 метров в секунду. Температура ночью +16 + 18 градусов, днем +26 +28 градусов.

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Комментарии (1)
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saujwrbd410
15:49, 22 мая 2017
Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться --- http://upl.pp.ua/eda
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