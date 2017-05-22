Тысячи людей вышли на демонстрации с требованием отставки президента в Бразилии (фото)

CA-NEWS (CA) - Тысячи людей в Бразилии вышли на демонстрации с требованием отставки президента Мишела Темера и с требованием проведения всеобщих выборов, сообщает Reuters.

Протесты затронули более десяти городов страны. Самые масштабные прошли в Рио-да-Жанейро, Сан-Паулу и в столице страны Бразилии.

В Сан-Паулу демонстранты перекрыли одну из центральных улиц города, они выкрикивали лозунги против президента и несли в руках плакаты с надписями «Temer out!». По данным организаторов, число демонстрантов составило от 6 до 8 тыс. человек.

Демонстранты вышли на акции протеста после того, как президент Мишел Темер заявил, что не намерен уходить в отставку даже после того, как Верховный суд страны принял решение начать в отношении него расследование о коррупции.

Верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении главы государства Мишела Темера в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более $630 тыс США экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras.

"Я не покупал ничье молчание. Я не покину пост", - заявил в ответ на разглашение аудиозаписи Темер.

Сам Темер отвергает обвинения и заявляет, что не уйдет в отставку. Представляющие социалистическую партию министры обороны и культуры Бразилии уходят в отставку на фоне разразившегося скандал.

В случае импичмента Темера пост временного исполняющего обязанности главы государства на срок до 90 дней должен занять глава палаты депутатов бразильского парламента, после чего должны состояться выборы президента, причем не прямые, а через голосование парламентариев. При этом всенародные выборы президента страны намечены на 2018 год.

В августе прошло года была отстранена от должности предыдущий президент Дилма Роуссефф.

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