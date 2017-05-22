Президент Туркменистана проголосовал на выборах депутатов

- 21 мая в Туркменистане прошли выборы депутатов Меджлиса (парламента) вместо выбывших.

Как передает госинформагентство ТДХ, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов проголосовал на избирательном участке № 48 Копетдагского этрапа Ашхабада, расположившемся в школе № 68 имени Аннанияза Артыка, сообщает Хроники Туркменистана.

“Широкую альтернативность и прозрачность выборов гарантирует участие в них нескольких претендентов на мандат народного доверия. Открытости и объективности избирательного процесса способствует и участие национальных наблюдателей”, – передает ТДХ. Официальные СМИ не уточняют, какие депутаты и по какой причине выбыли из парламента.

Ранее ТДХ сообщало, что 21 мая будут избираться двое депутатов Меджлиса, 41 члена халк маслахаты и 134 членов Генгешей.

Сообщается, что на одно депутатское место претендуют “по несколько кандидатов”. Их точное количество и имена не называются.