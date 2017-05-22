РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Президент Туркменистана проголосовал на выборах депутатов
CA-NEWS (TM) - 21 мая в Туркменистане прошли выборы депутатов Меджлиса (парламента) вместо выбывших.

Как передает госинформагентство ТДХ, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов проголосовал на избирательном участке № 48 Копетдагского этрапа Ашхабада, расположившемся в школе № 68 имени Аннанияза Артыка, сообщает Хроники Туркменистана.

“Широкую альтернативность и прозрачность выборов гарантирует участие в них нескольких претендентов на мандат народного доверия. Открытости и объективности избирательного процесса способствует и участие национальных наблюдателей”, – передает ТДХ. Официальные СМИ не уточняют, какие депутаты и по какой причине выбыли из парламента.

Ранее ТДХ сообщало, что 21 мая будут избираться двое депутатов Меджлиса, 41 члена халк маслахаты и 134 членов Генгешей.

Сообщается, что на одно депутатское место претендуют “по несколько кандидатов”. Их точное количество и имена не называются.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×