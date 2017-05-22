Президент Туркменистана проголосовал на выборах депутатов

- Туркменистан, политика
- 16:39, 22 мая 2017
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Как передает госинформагентство ТДХ, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов проголосовал на избирательном участке № 48 Копетдагского этрапа Ашхабада, расположившемся в школе № 68 имени Аннанияза Артыка, сообщает Хроники Туркменистана.
“Широкую альтернативность и прозрачность выборов гарантирует участие в них нескольких претендентов на мандат народного доверия. Открытости и объективности избирательного процесса способствует и участие национальных наблюдателей”, – передает ТДХ. Официальные СМИ не уточняют, какие депутаты и по какой причине выбыли из парламента.
Ранее ТДХ сообщало, что 21 мая будут избираться двое депутатов Меджлиса, 41 члена халк маслахаты и 134 членов Генгешей.
Сообщается, что на одно депутатское место претендуют “по несколько кандидатов”. Их точное количество и имена не называются.