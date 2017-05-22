Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Исламского банка развития
- Узбекистан, политика
- 16:40, 22 мая 2017
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CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Саудовскую Аравию встретился с президентом Исламского банка развития Бандаром Хаджаром, сообщила пресс-служба главы государства.
На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах участия ИБР в организации при мемориальном комплексе Имама Бухари в Самарканде международного научно-исследовательского центра, специализирующегося на изучении богатого духовного наследия предков, внесших неоценимый вклад в развитие человечества.
На встрече также обсуждены другие вопросы по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Узбекистан и Исламским банком развития.
По итогам переговоров подписан Меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Узбекистан и Исламским банком развития о создании международного научно-исследовательского центра имени Имама Бухари.
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