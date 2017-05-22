Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Исламского банка развития

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Саудовскую Аравию встретился с президентом Исламского банка развития Бандаром Хаджаром, сообщила пресс-служба главы государства.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах участия ИБР в организации при мемориальном комплексе Имама Бухари в Самарканде международного научно-исследовательского центра, специализирующегося на изучении богатого духовного наследия предков, внесших неоценимый вклад в развитие человечества.

На встрече также обсуждены другие вопросы по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Узбекистан и Исламским банком развития.

По итогам переговоров подписан Меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Узбекистан и Исламским банком развития о создании международного научно-исследовательского центра имени Имама Бухари.