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  22 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Исламского банка развития
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Саудовскую Аравию встретился с президентом Исламского банка развития Бандаром Хаджаром, сообщила пресс-служба главы государства.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах участия ИБР в организации при мемориальном комплексе Имама Бухари в Самарканде международного научно-исследовательского центра, специализирующегося на изучении богатого духовного наследия предков, внесших неоценимый вклад в развитие человечества.

На встрече также обсуждены другие вопросы по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Узбекистан и Исламским банком развития.

По итогам переговоров подписан Меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Узбекистан и Исламским банком развития о создании международного научно-исследовательского центра имени Имама Бухари.

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