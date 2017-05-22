Украинские пограничники не пропустили на свою территорию 14 граждан Узбекистана за посещение Крыма

- Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пропустили на свою территорию 14 граждан Узбекистана и одного гражданина Азербайджана, прибывших из Крыма на пункт пропуска «Чонгар», и запретили им въезд в страну на три года. Об этом сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы.

«В контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар» с Крыма в пешем порядке прибыли 14 граждан Узбекистана и 1 гражданин Азербайджана. Во время пограничного контроля пограничники Бердянского отряда установили, что иностранцы попали на территорию Крыма с нарушением существующего законодательства Украины, а также обнаружили отсутствие спецразрешений на пересечение админграницы», – говорится в сообщении ведомства.

В Госпогранслужбе уточнили, что всем иностранным гражданам отказано в пересечении административной границы с Крымом. Кроме того, принято решение о запрете въезда на Украину в течение 3 лет.