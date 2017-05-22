В Центральном музее динозавров Монголии открыли новый зал (фоторепортаж)

CA-NEWS (MNG) - В рамках «Международного дня музеев» Центральном музее динозавров Монголии открыл новый зал «Мезозойская эра», в котором экспонируются ископаемые останки динозавров, которые были незаконно вывезены из Монголии в США, сообщает портал Gogo.

«В нашем новом зале было обнаружено более 10 окаменелостей. В середине зала был помещен череп бактрозавра, а также яйца и эмбрионы протоцератопса и галлимима», - сказал директор музея динозавров.

В 2016 году рабочая группа, созданная совместно с Министерством образования и науки и Департамента культуры, вернула ископаемых из США без юридических разбирательств.

Основой музея стал скелет тарбозавра, получивший свое имя Тарбозавр Баатар. Он достигает длину в 3 метра и весит 5 тонн. Т. Баатар является двоюродным братом тираннозавра.

Данный экспонат продали за более $1 млн США на аукционе в Техасе, новость заполнила международные заголовки в 2012 году. Правительство Монголии выразило протест о незаконном вывозе контрабанды из Монголии и потребовали его возвращения. Судебное разбирательство закончилось в пользу Монголии.

Монгольско-японская научная экспедиция обнаружила в пустыне Гоби в Монголии отлично сохранившийся скелет тарбозавра в 2008 году.



Тарбозавр является родственным видом хорошо известного тираннозавра. Ученые считают, что найденный ими в Гоби скелет тарбозавра - наиболее полный из известных науке. Возраст останков - более 70 млн лет.

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