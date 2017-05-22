Фото из тайников задержанных таджикских антикоррупционеров

CA-NEWS (TJ) - Таджикские сми опубликовали три фотографии, снятые якобы в ходе обыска дома матери ранее арестованного бывшего заместителя главы Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана Давлатбека Хайрзода.

Фотографии опубликовал сайт Akhbor.com. Утверждается, что данные фото сделаны в ходе обыска в родительском доме Д.Хайрзода на территории города Вахдата.

На фото, отснятые, судя по всему на мобильный телефон, видны пачки долларов, выставленные в ряд, и обнаруженные в тайнике на кухне.

Кроме того, появились фото большого количества золотых изделий, якобы также изъятые из тайника, принадлежащего одному из задержанных экс-сотрудников антикоррупционного ведомства.

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Ранее сообщалось о бункере, обнаруженном в городе Бустон, на севере Таджикистана в доме родителей задержанного Фирдавса Ниёзбадалова, бывшего следователя Агентства по борьбе с коррупцией.

Отмечалось, что в бункере было обнаружено большое количество наличных денег в американских долларах, золотые изделия, а также 6 «Джипов»

Напомним, в конце апреля была уволена большая группа сотрудников Антикоррупционного агентства Таджикистана. Позже последовали аресты некоторых уволенных.

Частности под стражу были взяты бывший руководитель следственного управления атикоррупционного ведомства Фируз Холмуродзода, его бывший заместитель Фахриддин Бозоров, бывший следователь этого же управления Фирдавс Ниёзбадалов, зампред антикоррупционного управления по Хатлонской области Сафарали Хомидзода и руководитель следственного отдела по городу Душанбе Амиршо Султонзода.