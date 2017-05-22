Уголовное дело главы комитета ветконтроля МСХ поступило в суд Астаны

- Уголовное дело в отношении председателя комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства РК Сакташа Хасенова, арестованного за взятки, поступило в суд в Астане, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе городского суда.

"Предварительное слушание назначено на 25 мая в 15:00 в межрайонном суде по уголовным делам Астаны", — сказал собеседник.

Хасенов был задержан в ноябре прошлого года при получении очередной взятки в размере 5 миллионов тенге за выдачу разрешения на ввоз одной тысячи тонны мяса птицы. Также была задержана его доверенное лицо, бывшая сотрудница Минсельхоза Елена Решетько.

По версии следствия, Хасенов ежемесячно получал взятки за выдачу разрешений на ввоз мясной продукции на территорию Казахстана. Он и Решетько установили таксу, по которой предпринимателям ежемесячно приходилось платить за каждый килограмм ввозимой в Казахстан продукции. С марта по октябрь этого года на территорию страны беспрепятственно было завезено более 7,4 тысячи тонн мяса птицы. Сумма полученных взяток составила 37 миллионов тенге.