Участник резонансного ДТП с автобусом уволился из алматинской прокуратуры

CA-NEWS (KZ) - Сотрудник прокуратуры Ауэзовского района Алматы, который стал участником резонансного ДТП с автобусом, уволился из органов, сообщает Tengrinews.kz cо ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алматы.

"Бекзат Бошен написал заявление об увольнении по собственному желанию сразу после того, как вышел из отпуска. Служебная проверка по данному инциденту продолжается", - пояснили в пресс-службе прокуратуры Алматы.

Крупная авария произошла 11 мая примерно в 10 утра. Водитель внедорожника Mercedes-Benz G-класса, двигаясь в восточном направлении по проспекту Райымбек батыра, на пересечении с улицей Потемкина при совершении маневра вправо допустил столкновение с автобусом, который ехал по выделенной полосе для общественного транспорта. Водитель "Гелендвагена" Бекзат Бошен был признан по делу подозреваемым. Как сообщили в ДВД Алматы, он находится под обязательством о явке. Ранее в интервью Tengrinews.kz Бекзат Бошен рассказал подробности аварии. Он также извинился перед казахстанцами и обещал помогать всем пострадавшим в ДТП.

Генеральная прокуратура РК выразила сочувствие пострадавшим в ДТП и сообщила, что взяла ход расследования дела под свой контроль. Как сообщили в Генеральной прокуратуре РК, наряду с этим было начато внутреннее расследование. Также сообщалось, что водителя "Гелендвагена" уже привлекли к административной ответственности: оштрафовали на 15 МРП (35 тысяч тенге) и лишили прав на год. Сейчас полицией Алматы по факту ДТП проводится досудебное расследование по части 1 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

В аварии тяжело пострадал двухлетний сын Бекзата Бошена, в больницы были доставлены 23 пассажира автобуса.



