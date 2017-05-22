СМИ нашли связь между экс-акимом Алматы Храпуновым и Трампом

CA-NEWS (KZ) - Семья экс-акима Алматы Виктора Храпунова, в данный момент проживающего в Швейцарии, использовала подставные компании для отмывания похищенных в Казахстане денег, сообщает Tengrinews со ссылкой на швейцарское деловое издание Тagesanzeiger.

При этом издание связывает деятельность Храпуновых с нынешним президентом США Дональдом Трампом. По данным СМИ, семья Храпунова перевела как минимум 300 миллионов долларов на счета подставных компаний в Швейцарии, Великобритании, Панаме и других странах. Для отмывания денег, как пишет издание, также служило совместное предприятие с американской компанией Bayrock, построившей небоскреб TrumpSoHo, в котором и покупались элитные квартиры.

Отель был построен на Манхэттене в 2008 году. В здании 46 этажей, самый дешевый номер стоит более 300 долларов в сутки, на верхних этажах роскошные квартиры предлагаются на продажу. Сообщается, что власти Алматы подали в суд на 68-летнего Храпунова и его семью в суде города Нью-Йорк по фактам покупки этой недвижимости и хотят заставить бывшего мэра дать показания под присягой в США.

Как утверждают истцы, Швейцария начала в 2012 году замораживать активы Храпуновых, и поэтому семья предпочла вкладывать прибыль от незаконных сделок в рынок недвижимости в США. Прокуратура Женевы не подтверждает и отрицает это.

По данным СМИ, семьей Храпуновых были созданы компании и налажены связи с Bayrock. Среди многочисленных подставных компаний, которые органы юстиции Казахстана относят к Храпуновым, есть также KazBay, совместное предприятие швейцарской фирмы Helvetic Capital и Bayrock. Директором Helvetic Capital и содиректором совместного предприятия с Bayrock является Женевский адвокат Марк Гильерон.

В письмах, которые стали доступны Tagesanzeiger, Лейла Храпунова названа как владелец швейцарской компании. Журналисты описывают компанию как денежный трубопровод: KazBay была создана, "чтобы перекачать миллионы долларов из Нью-Йорка в Европу". Против этой компании иск подал штат Нью-Йорк. Сообщается, что швейцарская часть конструкции компании Helvetic Capital была расформирована примерно в то же время, когда в Нью-Йорке были созданы новые компании для покупки элитных квартир в небоскребе Trump SoHo.

По данным газеты FinancialTimes, на покупку было перекачано 3,1 миллиона долларов. Сообщается, что действовала Bayrock и в Швейцарии. В 2008 году планировался крупный проект: преобразование отеля Du Parc Kempinski на Мон-Пелерин в городе Веве в "ультра-роскошные резиденции". Bayrock тогда объявлял, что покупка гостиницы будет осуществляться "с партнером". Под этим подразумевался Швейцарский инвестиционный фонд Swiss Development Group (SDG), за которым стоял сын Виктора Храпунова - Ильяс.

По данным СМИ, SDG был нужен Храпуновым с тем, чтобы "скрыть движение и инвестирование семейных активов": Об этом говорил под присягой в судебном процессе в США Николя Бург, бывший доверенный Ильяса Храпунова и директор инвестиционной компании. На сегодняшний день у SDG швейцарский собственник, но органы юстиции Казахстана подозревают, что нити продолжают вести к семье Храпуновых.

Виктор Храпунов сбежал из Казахстана в ноябре 2007 года со своей женой Лейлой в Женеву, где в то время учился его сын Ильяс. В Швейцарии он получил вид на жительство и облагается налогом по единой ставке. В первые годы своего пребывания в Швейцарии семья, должно быть, вложила свои миллионы по большей части в сферу недвижимости. Два года назад Храпунов в интервью Тagesanzeiger объяснил происхождение состояния тем, что оно было накоплено его женой. В данный момент, как сообщил журналистам Женевский прокурор Жан-Бернар Шмид, продолжается расследование по подозрению в отмывании денег.

Органы юстиции Казахстана направили в Швейцарию запрос о выдаче, но он был отклонен. Также в 2011 году Храпуновы подали заявление в Швейцарии о предоставлении убежища, и этот процесс продолжается до сих пор. А теперь, с 6 марта 2017 года, в Берне находится запрос о выдаче Ильяса Храпунова Украине. 33-летний мужчина обвиняется в том, что он, используя украинского хакера, взламывал электронную почту. Запрос из Киева, как сообщил департамент юстиции, находится на стадии проверки, решение еще не принято. Представитель Храпуновых в Швейцарии Марк Комина заявил, что обвинения являются ложными, и вся бизнес-деятельность его клиентов осуществляется в соответствии с законодательством Швейцарии, США и других стран.



