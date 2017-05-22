Минтранс Таджикистана дал добро «Ямалу» на шесть рейсов в неделю

- Министерство транспорта Таджикистана подтвердило, что российская авиакомпания «Ямал» начнет осуществлять полеты по направлению Душанбе и Худжанд с 1 июля.

«Мы согласовали рейсы российской авиакомпании "Ямал" из подмосковного аэропорта Жуковского в Душанбе и Худжанд. В неделю будет три рейса в Душанбе и столько же в Худжанд», - сообщили «АП» в Минтрансе Таджикистана.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на заместителя коммерческого директора авиакомпании «Ямал» Илью Лебедева, дата начала полетов по направлениям в Душанбе и Худжанд из Жуковского — 1 июля.

«В четверг, 18 мая, стартуют продажи билетов»,— цитирует «РИА Новости» замдиректора. Он отметил, что разрешающая полеты форма «Р» уже согласована и подписана властями Таджикистана.

28 апреля авиавласти РФ и Таджикистана урегулировали вопросы авиасообщения между странами. Стороны согласовали назначение второго российского перевозчика на полеты из Жуковского в Таджикистан, был также отменен запрет на полеты «Сомон Эйр» в Москву.

Авиакомпания «Сомон Эйр» объявила о возобновлении с 3 мая всех рейсов по маршрутам из Душанбе в Москву и из Худжанда в российскую столицу.

Разногласия между авиационными властями Таджикистана и России продолжались почти полгода: таджикская сторона в декабре не дала добро на выполнение российской авиакомпанией «Ямал» полетов из подмосковного аэропорта в Таджикистан, российская сторона в свою очередь ограничила полеты «Сомон Эйр» в российские города.

В ходе январских переговоров стороны договорились, что с началом летнего сезона (26 марта) «Ямал» получит разрешение на полеты в Таджикистан. В связи с этим все ранее введенные ограничения по отношению к «Сомон Эйр» были сняты.

Однако с наступлением летнего сезона Минтранс Таджикистана предложил авиакомпании «Ямал» полеты в Куляб и Курган-Тюбе. Российскую авиакомпанию, которая планировала летать в Душанбе и Худжанд, данное предложение не устроило.

Тогда таджикская сторона согласилась на осуществление полетов «Ямал» в Душанбе и Худжанд по два раза в неделю. Но и это не устроило российскую сторону, которая добивается практически ежедневных рейсов «Ямала» и «Уральских авиалиний» в Душанбе и Худжанд.

Таджикистан не признает принадлежность Жуковского к региональным аэропортам, а паритет по количеству перевозчиков существует только на вылеты и прилеты в аэропорты московского авиаузла. Согласно российскому законодательству, Жуковский отнесен к Подмосковью.