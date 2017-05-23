Гражданские активисты Узбекистана обратили внимание делегации ЕС на "политических" и "религиозных" узников

- Узбекистан, общество
- 9:07, 23 мая 2017
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Руководитель общества прав человека «Эзгулик» Василя Иноятова отметила, что в настоящее время в Узбекистане «около 30 политзаключенных по различным сфабрикованным обвинениям сидят в тюрьмах». «Сегодня освобождение этой группы лиц – одна из самых актуальных проблем», - сказала она.
Председатель Комитета по правам человека Европейского парламента Каролина Фалк сообщила, что развитие отношений между ЕС и Узбекистаном во многом зависит от ситуации с соблюдением прав человека в этой стране. Следовательно, ценными являются наблюдение и оценка представителей гражданского общества за ситуацией.
Правозащитник Абдусалом Эргашев считает, что в стране ситуация со свободой вероисповедания достаточно плохая. «После февральских событий 1999 года в Узбекистане начались репрессии в отношении верующих, многие из них были обвинены в посягательстве на конституционный строй и приговорены к длительным тюремным срокам», – заявил он.
Во время встречи активисты подвергли критике предыдущие визиты делегаций ЕС в Ташкент и попросили депутатов Европейского парламента поднять вопрос политзаключенных во время переговоров с властями.