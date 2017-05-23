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  23 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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На стадионе в Манчестере произошел теракт: 19 погибших, более 50 раненых (фото)
Предыстория: Премьер Великобритании прокомментировала взрыв на «Манчестер Арене»

CA-NEWS (CA) - Полиция Манчестера сообщила, что в результате взрыва в концертном зале в центре города погибли по меньшей мере 19 человек и еще 50 получили ранения. По данным Би-би-си, полиция Великобритании рассматривает произошедшее как террористический акт.

В сообщении отмечалось, что произошедшее будет расцениваться как террористический акт, пока не будут получены свидетельства обратного.

После служба скорой помощи уточнила, что число раненых в результате этого инцидента составило 59 человек.

Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» во время концерта певицы Арианы Гранде мог произвести террорист-смертник. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что на месте ЧП один из погибших идентифицирован как террорист-смертник.

Согласно заявлению полиции Манчестера, примерно в 22:35 в понедельник стали появляться сообщения о том, что сотни зрителей в панике покинули концертный зал в центре этого города на севере Англии после того, как они услышали звук, похожий на взрыв. В это время в зале Manchester Arena заканчивался концерт американской поп-певицы Арианы Гранде.

Одни сообщают, что слышали два громких хлопка. Другие очевидцы рассказывают об одном резком звуке.

Британская транспортная полиция сообщает, что взрыв произошел в фойе Manchester Arena.

Сотрудники скорой помощи рассказали корреспонденту Би-би-си, что у пострадавших были «ранения как от шрапнели».

Полиция распространила заявление, в котором призывает людей не приближаться к концертному залу.

Один из очевидцев, бывший на концерте, рассказал, что взрыв произошел сразу после того, как певица закончила программу и зрители направились к выходу.

Другой посетитель концерта сказал Би-би-си, что видел, как после взрыва на полу оставались лежать от 20 до 30 человек

Американская певица Ариана Гранде заявила, что разбита и очень сожалеет в связи с произошедшим на ее концерте в Манчестере, где взрыв унес жизни 19 человек, еще 59 человек пострадали.

«Разбита. От всего сердца, мне так жаль. У меня нет слов», – написала певица на своей странице в Twitter.

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