Среди погибших и пострадавших в результате взрыва в Манчестере казахстанцев нет - МИД

CA-NEWS (KZ) - По предварительной информации, среди погибших и пострадавших в результате взрыва 22 мая во время концерта на стадионе в Манчестере в Великобритании граждан Казахстана нет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова.

Сообщается, что посольство Казахстана в Лондоне находится в постоянном контакте с местными правоохранительными органами. Распространено предупреждение гражданам Казахстана о соблюдении мер предосторожности. Открыта горячая линия консульского отдела Посольства: +44(0)7447470570 (WhatsApp).

"Просим созвониться с родными, близкими и друзьями, находящимися в Манчестере, и убедиться, что с ними все в порядке", - обращается МИД РК. Как стало известно, на концерте присутствовали шесть студентов из Казахстана.

"Наши дипломаты находятся на связи с двумя из них, которые подтвердили, что с ними все в порядке, в медицинской помощи не нуждаются и уже вместе с остальными друзьями благополучно добрались до мест проживания. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших", - заключил Жайнаков.

Напомним, взрыв произошел за пределами концертной площадки стадиона "Манчестер Арена". В эти минуты завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек. По некоторым данным, взрывов было два. По данным полиции, в результате инцидента 19 человек погибли и около 50 были ранены. Полиция заявила, что будет считать произошедшее терактом, пока не будет доказано обратное.



