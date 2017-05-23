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  23 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Узбекистана принял делегацию Европарламента
CA-NEWS (UZ) - Накануне, 22 мая, министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял находящихся с визитом депутатов Европарламента Юлия Винклера и Исмаила Эртуга, представляющих соответственно Румынию и Германию.

В ходе беседы сторонами была отмечена позитивная динамика отношений между Узбекистаном и Евросоюзом, в том числе на парламентском уровне, сообщила пресс-служба МИДа.

Как подчеркивалось на встрече, в рамках реализации принятой в нашей стране Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития в 2017-2021 годах Узбекистан заинтересован в изучении европейского опыта в области обеспечения верховенства закона, правоприменительной практики, повышения роли и значения партийных фракций в парламенте, укрепления депутатского контроля за деятельностью органов исполнительной власти и реализацией законов.

Стороны также обменялись мнениями по отдельным проблемам международной и региональной политики.

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