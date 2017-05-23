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  23 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер Великобритании прокомментировала взрыв на «Манчестер Арене»
Предыстория: На стадионе в Манчестере произошел теракт: 19 погибших, более 50 раненых (фото)
CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет во вторник 23 мая заседание чрезвычайного комитета в связи со взрывом на стадионе «Манчестер Арена», который прогремел вечером 22 мая и унес жизни 19 человек, сообщает Би-би-си.

Сообщается, что встреча назначена на 09:00 утра по местному времени.

Тереза Мэй также выступила с заявлением по поводу взрыва, прогремевшего вечером в понедельник на стадионе «Манчестер Арена».

Мэй выразила соболезнования родственникам погибших и тем, кто пострадал от «этого инцидента, который расценивается полицией как ужасный террористический акт». «Мы работает над тем, чтобы установить все детали произошедшего», - сказано в ее заявлении.

По свидетельствам очевидцев, взрыв прогремел уже после окончания концерта, когда люди покидали свои места и направлялись к выходу. По данным полиции, взрыв прогремел в фойе стадиона.

Взрыв на «Манчестер Арене» – крупнейшей спортивно-концертной площадке Великобритании – произошел вечером 22 мая, когда там шел концерт американской певицы Арианы Гранде. По данным полиции, взрыв произошел после того, как концерт закончился и люди покидали свои места и направлялись к выходу. Взрыв прогремел в фойе, где было много людей. Очевидцы сообщают, что слышали два взрыва.

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