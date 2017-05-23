Премьер Великобритании прокомментировала взрыв на «Манчестер Арене»

- Азия и мир, политика
- 9:38, 23 мая 2017
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Сообщается, что встреча назначена на 09:00 утра по местному времени.
Тереза Мэй также выступила с заявлением по поводу взрыва, прогремевшего вечером в понедельник на стадионе «Манчестер Арена».
Мэй выразила соболезнования родственникам погибших и тем, кто пострадал от «этого инцидента, который расценивается полицией как ужасный террористический акт». «Мы работает над тем, чтобы установить все детали произошедшего», - сказано в ее заявлении.
По свидетельствам очевидцев, взрыв прогремел уже после окончания концерта, когда люди покидали свои места и направлялись к выходу. По данным полиции, взрыв прогремел в фойе стадиона.
Взрыв на «Манчестер Арене» – крупнейшей спортивно-концертной площадке Великобритании – произошел вечером 22 мая, когда там шел концерт американской певицы Арианы Гранде. По данным полиции, взрыв произошел после того, как концерт закончился и люди покидали свои места и направлялись к выходу. Взрыв прогремел в фойе, где было много людей. Очевидцы сообщают, что слышали два взрыва.