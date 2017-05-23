В Узбекистане утонули жених и невеста, упав в автомобиле в реку (видео)
- Узбекистан, происшествия
- 9:42, 23 мая 2017
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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане утонула молодая пара, которая планировала через неделю сыграть свадьбу. Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям страны, трагедия произошла 12 мая.
По словам сотрудников ведомства, автомобиль Spark, внутри которого находилась молодая пара, затянуло в воронку, когда сидевший за рулём парень подъехал к берегу реки.
Уточняется, что как только транспортное средство начало уходить под воду, парень незамедлительно позвонил друзьям и попросил вызвать эвакуатор. Однако избежать трагедии всё равно не удалось.
Тела молодых людей спасателям удалось найти лишь спустя два дня после происшествия.
Видео с места трагедии выложили выложили в youtube.
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