Астана осудила запуск ракеты Северной Кореей

- Астана категорически осуждает запуск ракеты, произведенный Северной Кореей 21 мая 2017 года, сообщает «Казинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануара Жайнакова.

По его словам, данное действие является грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

«Казахстан заявляет о неприемлемости безответственных, провокационных действий, которые несут серьезную угрозу глобальной и региональной безопасности, подрывают усилия международного сообщества по достижению мира, свободного от ядерного оружия», — цитирует агентство Жайнакова.

Астана призывает Пхеньян отказаться от своих военных ядерных и ракетных программ и следовать резолюциям Совета Безопасности ООН.

Северная Корея 21 мая произвела испытательный запуск баллистической ракеты среднего радиуса действия. Пхеньян заявил, что пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия был «успешным» и что Северная Корея готова поставить подобные ракеты на боевое дежурство. Ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море.