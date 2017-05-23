Астана осудила запуск ракеты Северной Кореей

По его словам, данное действие является грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.
«Казахстан заявляет о неприемлемости безответственных, провокационных действий, которые несут серьезную угрозу глобальной и региональной безопасности, подрывают усилия международного сообщества по достижению мира, свободного от ядерного оружия», — цитирует агентство Жайнакова.
Астана призывает Пхеньян отказаться от своих военных ядерных и ракетных программ и следовать резолюциям Совета Безопасности ООН.
Северная Корея 21 мая произвела испытательный запуск баллистической ракеты среднего радиуса действия. Пхеньян заявил, что пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия был «успешным» и что Северная Корея готова поставить подобные ракеты на боевое дежурство. Ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море.