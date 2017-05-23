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  23 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Астана осудила запуск ракеты Северной Кореей
CA-NEWS (KZ) - Астана категорически осуждает запуск ракеты, произведенный Северной Кореей 21 мая 2017 года, сообщает «Казинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануара Жайнакова.

По его словам, данное действие является грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

«Казахстан заявляет о неприемлемости безответственных, провокационных действий, которые несут серьезную угрозу глобальной и региональной безопасности, подрывают усилия международного сообщества по достижению мира, свободного от ядерного оружия», — цитирует агентство Жайнакова.

Астана призывает Пхеньян отказаться от своих военных ядерных и ракетных программ и следовать резолюциям Совета Безопасности ООН.

Северная Корея 21 мая произвела испытательный запуск баллистической ракеты среднего радиуса действия. Пхеньян заявил, что пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия был «успешным» и что Северная Корея готова поставить подобные ракеты на боевое дежурство. Ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море.

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