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  23 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Путин наградил сотрудников метро Петербурга за спасение пассажиров во время теракта

CA-NEWS (CA) - Путин Президент России Владимир Путин наградил сотрудников метрополитена Санкт-Петербурга за проявленное мужество при спасении пассажиров во время теракта, произошедшего 3 апреля. Указ президента о награждении опубликован в понедельник, 22 мая, на официальном портале правовой информации.

Среди награжденных — трое человек. Все они, как говорится в документе, награждены «за отвагу, смелость и решительность, проявленные при исполнении гражданского долга и спасении людей в экстремальных условиях».

Согласно президентскому указу, медалями «За спасение погибавших» награждены машинист поезда Александр Каверин, инспектор службы контроля Альберт Сибирских и дежурная по станции Нина Шмелева.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт – 2» в одном из вагонов смертник-террорист взорвал бомбу. От взрыва погибли 15 и пострадали более 50 человек. В совершении теракта подозревается уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов, имеющий российское гражданство.

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