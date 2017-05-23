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  23 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Эрдоган вновь занял пост главы правящей партии Турции

CA-NEWS (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь возглавил правящую в Турции Партию справедливости и развития (ПСР). Решение было принято на внеочередном съезде партии, сообщает агентство Anadolu.

За возвращение Эрдогана на пост руководителя партии проголосовали 1414 участников съезда. На этой должности Эрдоган сменил премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, который возглавлял партию с весны 2016 года. Президент поблагодарил однопартийцев за поддержку и заявил, что съезд станет новым этапом в развитии страны.

«Предстоящие месяцы станут периодом скачка во многих сферах, в том числе в экономической области и в сфере борьбы с терроризмом», - пообещал глава правящей партии. Президент подчеркнул, что служение народу – большая часть для него и правящей партии в целом.
Конституционный референдум, который прошел в Турции 16 апреля позволил Эрдогану вновб возглавить правящую партию. На голосовании был вынесен вопрос о расширении полномочий президента.

В поддержку конституционной реформы выступили 51,41% проголосовавших при явке в 87,45%. В ряде районов Турции после этого прошли акции протеста недовольных усилением президентской власти. Международные наблюдатели сообщили о нарушениях, которые допустили власти при голосовании.

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