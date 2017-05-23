РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
ЦИК Монголии завершил регистрацию граждан на предстоящие президентские выборы зарубежом

CA-NEWS (MNG) - Центральная избирательная комиссия 22 мая сообщила, что регистрация граждан Монголии на предстоящие президентские выборы, проживающих за рубежом была завешана к 20 мая, передает портал Gogo.  

Комиссия учредила 45 подкомиссий в 32 странах, включая Австралию, Великобританию, США, Германию, Казахстан, Россию, Южную Корею, Китай и Индию.  

Подкомиссии зарегистрировали 7374 граждан Монголии со всего мира. Наибольшее количество людей было зарегистрировано Южной Корее, 1626 человек, а в США 1011 избирателей.  

ЦИК Монголии сообщает, что на прошлых выборах в 2013 году участвовали 6 тысяч 233 избирателя, находящиеся зарубежом, в этом году количество избирателей увеличилось примерно на тысячу человек.  

Зарегистрированные граждане проголосуют на выборах 10-11 июня. Выборы в Монголии состоятся 26 июня.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×