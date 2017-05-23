ЦИК Монголии завершил регистрацию граждан на предстоящие президентские выборы зарубежом

CA-NEWS (MNG) - Центральная избирательная комиссия 22 мая сообщила, что регистрация граждан Монголии на предстоящие президентские выборы, проживающих за рубежом была завешана к 20 мая, передает портал Gogo.

Комиссия учредила 45 подкомиссий в 32 странах, включая Австралию, Великобританию, США, Германию, Казахстан, Россию, Южную Корею, Китай и Индию.

Подкомиссии зарегистрировали 7374 граждан Монголии со всего мира. Наибольшее количество людей было зарегистрировано Южной Корее, 1626 человек, а в США 1011 избирателей.

ЦИК Монголии сообщает, что на прошлых выборах в 2013 году участвовали 6 тысяч 233 избирателя, находящиеся зарубежом, в этом году количество избирателей увеличилось примерно на тысячу человек.

Зарегистрированные граждане проголосуют на выборах 10-11 июня. Выборы в Монголии состоятся 26 июня.