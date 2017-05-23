Врачи рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП Гелендвагена и автобуса в Алматы

CA-NEWS (KZ) - Врачи рассказали о самочувствии двухлетнего мальчика, который пострадал в результате ДТП автобуса и "Гелендвагена", сообщает Tengrinews.kz.

Ребенок является сыном сотрудника прокуратуры, который был за рулем внедорожника. Как рассказали в Управлении здравоохранения Алматы, состояние ребенка уже улучшилось. Из реанимации он переведен в отделение.

Напомним, после аварии малыш был доставлен в Центр детской неотложной медицинской помощи. "При поступлении состояние было тяжелое за счет полученных ушибов и травм. В данный момент оценивается средней степени тяжести. На второй день он уже был переведен в отделение. Ребенок получает лечение согласно протоколу диагностики, по решению консилиума и рекомендации необходимых специалистов", - отметили в пресс-службе управления.

Ранее стало известно, сотрудник прокуратуры Ауэзовского района, который стал участником резонансного ДТП с автобусом, уволился из органов. Бекзат Бошен написал заявление об увольнении по собственному желанию сразу после того, как вышел из отпуска. В пресс-службе пояснили, что служебная проверка по данному инциденту продолжается.

Напомним, авария произошла утром 11 мая, когда водитель Mercedes-Benz G-класса двигался по проспекту Райымбек батыра. На пересечении с улицей Потемкина он при совершении маневра вправо допустил столкновение с автобусом, который ехал по "выделенке". Сам Бошен в интервью Tengrinews.kz рассказал подробности аварии. Он извинился перед казахстанцами и обещал помогать всем пострадавшим в ДТП.

Генеральная прокуратура РК выразила сочувствие пострадавшим в ДТП и сообщила, что взяла ход расследования дела под свой контроль. В результате ДТП пострадали 23 человека. Среди них восемь человек были госпитализированы в городскую клиническую больницу № 7, трое из которых попали в реанимацию. Одна из пострадавших является беременной.



