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  23 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане состоялась экологическая акция «Детский сад для фисташки»

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в Угам-Чаткальском национальном природном парке в рамках общественной экологической инициативы «Возрождение Чимганского леса»  прошла экологическая акция «Детский сад для фисташки». Мероприятие было приурочено к Международному дню биологического разнообразия, сообщили организаторы.

В рамках акции группа волонтёров выехала в горы, чтобы помочь в создании маточного питомника фисташки. Активисты эколого-ресурсного центра «EKOMAKTAB», в сотрудничестве с преподавателями и студентами Ташкентского Государственного Аграрного Университета из молодёжных экологических клубов высадили на площади в 1 га около 250 саженцев фисташковых деревьев. Дальнейший уход и присмотр за молодыми деревцами будет осуществляется силами Сиджакского отделения Бричмулинского лесхоза. Затем, после всех необходимых процедур и взросления растений, они будут рассаживаться по горным склонам Национального природного парка.

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Предгорья Центральной Азии являются родиной фисташки настоящей. Правительство Узбекистана выделяет большие бюджетные ресурсы на содержание и восстановление лесистости страны. Но степень успеха напрямую зависит от мотивации личного участия по сохранению леса местным населением, от постоянно ведущейся просветительской работы сотрудниками природоохранных организаций, отметили организаторы. В то время как государство затрачивает средства на восстановление лесистости, дефицит энергетических ресурсов приводит к повсеместной вырубке лесов на дрова.

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Акция по посадке фисташковых саженцев была продолжена обсуждением на лоне природы дальнейших действий по общественной инициативе «Посади дрова сам». Участники экологической акции, которая состоялась 20 мая в горной местности Угам-Чаткальского национального природного парка, уже наметили совместные планы и готовы поддержать практическими действиями данную общественную инициативу.

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