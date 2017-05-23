В Узбекистане состоялась экологическая акция «Детский сад для фисташки»

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в Угам-Чаткальском национальном природном парке в рамках общественной экологической инициативы «Возрождение Чимганского леса» прошла экологическая акция «Детский сад для фисташки». Мероприятие было приурочено к Международному дню биологического разнообразия, сообщили организаторы.

В рамках акции группа волонтёров выехала в горы, чтобы помочь в создании маточного питомника фисташки. Активисты эколого-ресурсного центра «EKOMAKTAB», в сотрудничестве с преподавателями и студентами Ташкентского Государственного Аграрного Университета из молодёжных экологических клубов высадили на площади в 1 га около 250 саженцев фисташковых деревьев. Дальнейший уход и присмотр за молодыми деревцами будет осуществляется силами Сиджакского отделения Бричмулинского лесхоза. Затем, после всех необходимых процедур и взросления растений, они будут рассаживаться по горным склонам Национального природного парка.

Предгорья Центральной Азии являются родиной фисташки настоящей. Правительство Узбекистана выделяет большие бюджетные ресурсы на содержание и восстановление лесистости страны. Но степень успеха напрямую зависит от мотивации личного участия по сохранению леса местным населением, от постоянно ведущейся просветительской работы сотрудниками природоохранных организаций, отметили организаторы. В то время как государство затрачивает средства на восстановление лесистости, дефицит энергетических ресурсов приводит к повсеместной вырубке лесов на дрова.

Акция по посадке фисташковых саженцев была продолжена обсуждением на лоне природы дальнейших действий по общественной инициативе «Посади дрова сам». Участники экологической акции, которая состоялась 20 мая в горной местности Угам-Чаткальского национального природного парка, уже наметили совместные планы и готовы поддержать практическими действиями данную общественную инициативу.