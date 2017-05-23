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  23 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане пройдёт эколого-туристический фестиваль
CA-NEWS (UZ) - С 9 по 11 июня Федерация экстремального и горного туризма Узбекистана проводит Международный эколого-туристический фестиваль «Чимганское эхо-2017», который имеет сложившиеся традиции и начинает свой отсчет с 1977 года.

В рамках фестиваля проводятся соревнования для подростков, молодежи и взрослых по скоростному восхождению на вершину Большого Чимгана, скалолазанию, спортивному ориентированию, горному велосипеду, сообщили в посольстве Узбекистана в Кыргызстане.

Самой яркой частью программы фестиваля является Международный конкурс туристской авторской песни. В нём примут участие дети, подростки со своими песнями и с песнями классиков, взрослые композиторы, поэты и авторы своих песен, а также исполнители классических бардовских (авторских) песен.

В Международном конкурсе авторской песни принимают участие около 500-600 бардов из разных стран – Кыргызстана, Казахстана, России и стран дальнего зарубежья. В спортивных фестивалях участвует порядка 400-500 человек. В экологической акции - около 2000 участников фестиваля.

Целью фестиваля «Чимганское эхо - 2017» является воспитание у молодежи любви к Родине и чувства интернационализма, бережного отношения природе, приобщение к музыкальному творчеству и культурным формам досуга, развитие экологического туризма и горных видов спорта.

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