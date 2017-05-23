В Сети появилось видео первых минут после взрыва на стадионе «Манчестер Арена»

CA-NEWS (CA) - В Сети появилось видео первых минут после взрыва на стадионе «Манчестер Арена» во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Видео со стадиона опубликованы на видеохостинге YouTube.

Взрыв, который прогремел вечером 22 мая, унес жизни 19 человек, 59 человек пострадали.

Согласно заявлению полиции Манчестера, примерно в 22:35 в понедельник стали появляться сообщения о том, что сотни зрителей в панике покинули концертный зал в центре этого города на севере Англии после того, как они услышали звук, похожий на взрыв. В это время в зале Manchester Arena заканчивался концерт американской поп-певицы Арианы Гранде.

Одни сообщают, что слышали два громких хлопка. Другие очевидцы рассказывают об одном резком звуке.

Британская транспортная полиция сообщает, что взрыв произошел в фойе Manchester Arena.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования родственникам погибших и тем, кто пострадал от «этого инцидента, который расценивается полицией как ужасный террористический акт». «Мы работает над тем, чтобы установить все детали произошедшего», - сказано в ее заявлении.