Священный месяц Рамазан в Таджикистане наступает 27 мая

- Священный месяц Рамазан в Таджикистане в этом году наступает 27 мая. Такое решение было принято сегодня, 22 мая на заседании Совета улемов Таджикистана.

Как сообщил «Авеста» секретарь Совет улемов республики Хайрулло Саидов, в этом году размер «зяката» (обязательный годовой налог в пользу бедных) обязаны давать те мусульмане, которые имеют лишние средства в размере, не менее $2600. Сумма зяката с указанного объема средств составляет $65.

По словам Хайрулло Саидова, размер фитра (пожертвования) в текущем году установлен в размере $0,5 с человека. Духовное управление мусульман Таджикистана определило данную сумму, исходя из средней стоимости двух килограммов пшеницы, согласно исламским канонам.

По теории, пожилые или больные люди, которые не могут держать пост, должны отдать бедным $34, то есть по $1,1 за каждый день месяца Рамазан.

Первый таравих-намаз после обязательной ночной молитвы состоится в ночь с пятницы на субботу — с 26 на 27 мая.

Таравих-намаз совершается только во время священного месяца. Этот намаз читается с джамаатом после ночной молитвы перед намазом витр.