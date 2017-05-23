Президент Татарстана встретился с Сердаром Бердымухамедовым – сыном главы Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с делегацией из Туркменистана во главе с председателем комитета по законодательству и нормам Меджлиса (паламента) Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает 19 мая пресс-служба главы государства.

Встреча прошла на площадке ГТРК «Корстон» в рамках IX Международного экономического саммита «Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017».

Рустам Минниханов поблагодарил Сердара Бердымухамедова за участие в форуме и передал слова признательности президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за внимание, уделяемое вопросам развития сотрудничества с Татарстаном.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Туркменистан всегда был стратегическим партнёром для Татарстана: «Наши народы связаны глубокими историческими духовно-культурными узами и плодотворными торгово-экономическими отношениями».

По словам президента Татарстана, сегодня возникают новые возможности для взаимодействия, которые необходимо эффективно использовать. В частности, есть немалый потенциал для развития связей в таких направлениях, как нефтедобыча, машиностроение, энергетика, агропромышленный комплекс, фармацевтика и медицина, поставки химической продукции и пр.

Рустам Минниханов отметил важность дальнейшего развития татарстано-туркменского сотрудничества, направленного на укрепление дружбы и взаимопонимания между Российской Федерацией и Туркменистаном.

Сердар Бердымухамедов три месяца назад был избран депутатом парламента от 24 избирательного округа Ахальской области.

В июле 2016 года независимые источники информации сообщили о его назначении, специальным постановлением своего отца, на должность в структуре Министерства иностранных дел страны.

В конце июля 2015 года появилась информация, что Сердар Бердымухамедов защитил докторскую диссертацию. По некоторым данным Сердар Бердымухамедов с 2008 по 2011 годы учился на дипломатических курсах МИД Российской Федерации в Москве.

У Гурбангулы Бердымухамедова один сын (Сердар), три дочери и четверо внуков. Он является президентом Туркменистана с 2007 года.