Президент США призвал мусульманских лидеров «выгнать» экстремистов из своих стран

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп встретился в Эр-Рияде с лидерами 55 мусульманских стран в воскресенье, 21 мая, в ходе своего первого зарубежного визита, передает Reuters. В ходе выступления он призывал создать «коалицию наций» на Ближнем Востоке с целью «искоренить экстремизм».

По его словам, народы Ближнего Востока должны сами определить свое будущее. «Это выбор между двумя сценариями, выбор, который Америка не может сделать за вас. Лучшее будущее возможно только в том случае, если ваши страны вытеснят террористов и изгонят экстремистов. Выгоните их, выведите их из своих общин, выведите их из своей святой земли и выгоните с планеты», - призвал американский президент.

Он призвал мусульман бороться с экстремизмом и терроризмом, прикрывающихся религиозными идеями. Трамп заявил, что борьба с терроризмом не является войной между религиями, а «битвой между добром и злом».

Наибольший урон от фанатического насилия, сказал Трамп, был нанесен нанесен арабским странам, а «95% жертв террористических атак пришлось на самих мусульман».

По словам президента США, ущерб от терроризма не ограничивается материальными и людскими потерями, но также количеством «исчезнувших надежд». Поэтому на все страны наложена «абсолютная обязанность» изгнать терроризм со своей территории, заявил Дональд Трамп в выступлении перед лидерами исламских стран .

Трамп обещал лидерам исламских стран в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, что «Америка не будет пытаться навязать вам свой образ жизни на других, но протягивает руки в духе сотрудничества и доверия».

«Это не битва между разными конфессиями, разными сектами или разными цивилизациями», – сказал Трамп. – «Это битва между варварскими преступниками, которые стремятся уничтожить существование человечества, и добропорялрчеыми людьми всех религий, которые стремятся защитить его. Это битва между добром и злом», – сказал он.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с двухдневным визитом накануне в субботу, 20 мая. В этот день главы двух стран подписали военное соглашение на $110 млрд.​ Также в ходе визита Трамп и саудовский король Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд открыли Международный центр противодействия экстремистской идеологии.​

Далее он прибыл с визитом Израиль, затем он отправится в Ватикан, а также примет участие во встрече НАТО в Брюсселе и встрече «семерки» на Сицилии.