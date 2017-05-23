Reuters: Взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник

CA-NEWS (CA) - В теракте, произошедшим накануне концерта американской певицы Арианы Гранды, который проходил на крытом стадионе английского города Манчестер, подозревается террорист-смертник. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальные лица.

Ранее британская полиция сообщила о том, что жертвами взрыва на стадионе "Манчестер-арена" стали 19 человек, ранены около 59. Полиция Великобритании также рассматривает инцидент как теракт.

По данным очевидцев, сразу после выступления певицы Арианы Гранде раздались два мощных хлопка. Позже полиция сообщила об одном взрыве.

По информации местных СМИ, основную массу зрителей, пришедших на концерт, составляли несовершеннолетние. В социальных сетях пользователи распространяют объявления о пропавших детях, с которыми не могут связаться их родственники.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что этот инцидент рассматривается как теракт. Если это подтвердится, это станет самым смертоносным нападением в Британии.

Свидетельница, которая присутствовала на концерте, сказала, что она почувствовала огромный взрыв, когда покидала арену, после чего раздались крики и тысячи людей, пытались выбраться из стадиона.

«Мы уходили, и когда мы оказались у выхода, произошел мощный взрыв, и все начали кричать. Это был мощный взрыв, все пытались выбраться», - сказала корреспонденту Reuters Кэтрин Макфарлейн.

Американская певица Ариана Гранде написала в Твиттер: «Я разбита. Мне очень жаль, от всего сердца, у меня нет слов».

«Мы работаем над тем, чтобы установить полную информацию о том, что полиция рассматривает как ужасающий террористический акт», - сказала она в заявлении. «Все наши мысли связаны с жертвами и семьями тех, кто пострадал», - говорится в заявлении преьмера

Во вторник будет проведено совещание по случившейся трагедии.