Фоторепортаж: Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на Саммите мусульманских стран в Эр-Рияде

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в Саммите арабских и мусульманских стран и США в Эр-Рияде. В рамках Саммита глава государства общался с лидерами ряда стран, принявших участие в международном форуме.

На странице Мирзиёева в соцсетях выложили фотографии со встреч на Саммите.