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  23 мая 2017
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Фоторепортаж: Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на Саммите мусульманских стран в Эр-Рияде
Предыстория: Президент США призвал мусульманских лидеров «выгнать» экстремистов из своих стран

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в Саммите арабских и мусульманских стран и США в Эр-Рияде. В рамках Саммита глава государства общался с лидерами ряда стран, принявших участие в международном форуме.

На странице Мирзиёева в соцсетях выложили фотографии со встреч на Саммите.

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