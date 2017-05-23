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  23 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы полицейские обнаружили детей, выживающих в нечеловеческих условиях

CA-NEWS (KZ) - В Алматы сотрудники полиции обнаружили семью, где дети живут в антисанитарных условиях, передает Tengrinews.kz. Как сообщили в местной полицейской службе ДВД города Алматы, неблагополучная семья выявлена в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Учет" инспекторами ювенальной полиции Алатауского района.

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Сообщается, что 45-летняя мать двоих детей 10 и 7 лет, не имея работы, не создает условий для нормального их развития: не занимается воспитанием и обучением, не контролирует их учебный процесс и досуг, не содержит материально.

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"Условия для проживания оставляют желать лучшего. Содержание дома находится в ужасных антисанитарных условиях, сырость и специфический запах, электричество отключено за неуплату. Во дворе дома сущий беспорядок, повсюду валяются детские вещи, всякий хлам и мусор. Никакого контроля, гражданка Ю. кушать детям не готовит, вещи не стирает, они превращаются в типичных беспризорников. На наши вопросы она только невнятно оправдывается и обещает все исправить. Конечно, матерям-одиночкам нелегко приходится самим растить детей без поддержки супруга, но такое беспечное и халатное отношение к детям непростительно", - считает начальник МПС УВД Алатауского района полковник полиции Наркозы Баймуратов.

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На женщину составлен протокол по статье 27 КРКобАП "Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей". Материал административного производства также будет вынесен на Межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по Алатаускому району для направления детей в летний оздоровительный лагерь. Мать детей рискует лишиться родительских прав.

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