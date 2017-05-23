В Алматы полицейские обнаружили детей, выживающих в нечеловеческих условиях

CA-NEWS (KZ) - В Алматы сотрудники полиции обнаружили семью, где дети живут в антисанитарных условиях, передает Tengrinews.kz. Как сообщили в местной полицейской службе ДВД города Алматы, неблагополучная семья выявлена в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Учет" инспекторами ювенальной полиции Алатауского района.

Сообщается, что 45-летняя мать двоих детей 10 и 7 лет, не имея работы, не создает условий для нормального их развития: не занимается воспитанием и обучением, не контролирует их учебный процесс и досуг, не содержит материально.

"Условия для проживания оставляют желать лучшего. Содержание дома находится в ужасных антисанитарных условиях, сырость и специфический запах, электричество отключено за неуплату. Во дворе дома сущий беспорядок, повсюду валяются детские вещи, всякий хлам и мусор. Никакого контроля, гражданка Ю. кушать детям не готовит, вещи не стирает, они превращаются в типичных беспризорников. На наши вопросы она только невнятно оправдывается и обещает все исправить. Конечно, матерям-одиночкам нелегко приходится самим растить детей без поддержки супруга, но такое беспечное и халатное отношение к детям непростительно", - считает начальник МПС УВД Алатауского района полковник полиции Наркозы Баймуратов.

На женщину составлен протокол по статье 27 КРКобАП "Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей". Материал административного производства также будет вынесен на Межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по Алатаускому району для направления детей в летний оздоровительный лагерь. Мать детей рискует лишиться родительских прав.



