Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и США Дональд Трамп провели встречу в Эр-Рияде (фото)

- Узбекистан, политика
- 11:15, 23 мая 2017
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- Обновлено: 11:53, 23 мая 2017
|Предыстория: Фоторепортаж: Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на Саммите мусульманских стран в Эр-Рияде
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 мая принял участие в Саммите арабо-мусульманских стран и США, состоявшемся в городе Эр-Рияде (Саудовская Аравия).В саммите участвовали главы государств-членов Организации исламского сотрудничества и Президент США, генеральные секретари ООН, Лиги арабских государств, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Мирзиёев в рамках саммита встретился с главами ряда государств. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в беседе с Мирзиёевым высоко оценил процесс осуществляемых в Узбекистане реформ, сообщает УзА.
Президент Шавкат Мирзиёев встретился также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Афганистана Ашрафом Гани, мремьер-министром Пакистана Навазом Шарифом, министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, обменялся с ними мнениями по ряду вопросов, касающихся дальнейшего расширения сотрудничества между странами.Форум был посвящен вопросам усиления противодействия экстремизму и терроризму, продвижения идей толерантности, укрепления безопасности, стабильности и сотрудничества.