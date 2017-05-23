Глава МВД России почтил память Ислама Каримова в мемориальном комплексе в Самарканде

- Накануне, 22 мая, министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, сообщила пресс-служба МВД РФ.

В этот же день, министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев в рамках рабочего визита прибыл в Самарканд.

Первым пунктом программы пребывания российской делегации в Узбекистане стало посещение мемориального комплекса в этом древнем городе.

Глава МВД России почтил память первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова и возложил венок к месту его захоронения.

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В ходе двухдневного визита запланированы встречи российского министра с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Министром внутренних дел Республики Узбекистан генерал-майором Абдусаламом Азизовым, а также посещение подразделений территориальных органов внутренних дел.