РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Глава МВД России почтил память Ислама Каримова в мемориальном комплексе в Самарканде
CA-NEWS (UZ) - Накануне, 22 мая, министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл с рабочим визитом в  Узбекистан, сообщила пресс-служба МВД РФ.

В этот же день, министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев в рамках рабочего визита прибыл в Самарканд.

Первым пунктом программы пребывания российской делегации в Узбекистане стало посещение мемориального комплекса в этом древнем городе.

Глава МВД России почтил память первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова и возложил венок к месту его захоронения.

В ходе двухдневного визита запланированы встречи российского министра с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Министром внутренних дел Республики Узбекистан генерал-майором Абдусаламом Азизовым, а также посещение подразделений территориальных органов внутренних дел.
print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×