Фоторепортаж: В Лас-Вегасе состоялась церемония Billboard Music Awards 2017

CA-NEWS (CA) - В Лас-Вегасе состоялась церемония вручения наград премии Billboard Music Awards 2017. Ведущими мероприятия стали Ванесса Хадженс, а также актер и певец Ludacris. Наибольшее количество наград по итогу вечера унес домой музыкант Drake и певица Адель, которая не смогла прибыть на церемонию лично.

Billboard Music Awards ежегодная церемония вручения музыкальных наград, организуемая журналом "Billboard". Одна из трёх крупнейших музыкальных наград в США наряду с Grammy Awards и American Music Awards. Церемония проходит в мае каждого года.

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