Фоторепортаж: В Лас-Вегасе состоялась церемония Billboard Music Awards 2017
- Азия и мир, общество
- 11:38, 23 мая 2017
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- Обновлено: 12:23, 23 мая 2017
CA-NEWS (CA) - В Лас-Вегасе состоялась церемония вручения наград премии Billboard Music Awards 2017. Ведущими мероприятия стали Ванесса Хадженс, а также актер и певец Ludacris. Наибольшее количество наград по итогу вечера унес домой музыкант Drake и певица Адель, которая не смогла прибыть на церемонию лично.
Billboard Music Awards ежегодная церемония вручения музыкальных наград, организуемая журналом "Billboard". Одна из трёх крупнейших музыкальных наград в США наряду с Grammy Awards и American Music Awards. Церемония проходит в мае каждого года.
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