Рост ВВП Казахстана в I квартале 2017 года достиг докризисного уровня 2014 года

CA-NEWS (KZ) - Рост экономики Казахстана восстанавливается. По предварительным данным, за I квартал текущего года ВВП РК вырос на 3,4 процента по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, сообщают аналитики Ranking.kz. Как отмечается, таким образом рост национальной экономики в январе-марте 2017 года вернулся к докризисным уровням 2014 года (I квартал). После стагнации экономики в 2016 году в январе-марте объем ВВП сократился на 0,1 процента.

Основа экономического роста в стране в текущем году - увеличение объемов товарного производства. В I квартале 2017 года производство товаров выросло сразу на 5,7 процента против увеличения на 0,1 процента за аналогичный период годом ранее. Объем производства услуг пока уступает - за январь-март текущего года индекс физического объема вырос на 2 процента. Однако ситуация в текущем году гораздо лучше, чем было в прошлом году, когда ИФО производства услуг сократилось на 0,5 процента. На этом фоне вклад сервисного сектора в формирование валового национального продукта сократился до 57,1 процента с 59,2 процента, а производство товаров выросло до 35,5 процента с 34,4 процента годом ранее.

В производстве товаров наибольший прирост выпуска в этом году показывает строительная отрасль, где предприятия нарастили объем выпуска на 7,1 процента против 6 процентов год назад. Производство в обрабатывающем секторе увеличилось сразу на 6,5 процента - в январе-марте прошлого года прирост составлял всего 0,3 процента. Аналитики особо отмечают, что в текущем году ситуация значительно улучшилась в сырьевом секторе - предприятия горнодобывающей промышленности нарастили выпуск на 5,6 процента. Напомним, что в прошлом году в секторе было зафиксировано падение производства на 1,4 процента.