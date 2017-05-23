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  23 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Стамбуле снесли клуб, где в новогоднюю ночь были убиты 39 человек
CA-NEWS (CA) - В городе Стамбуле начался частичный снос ночного клуба Reina, где террорист расстрелял 39 человек в новогоднюю ночь с 2016 на 2017 год, сообщает Reuters.

Согласно заявлению городского совета, решение о сносе части здания было принято в связи с тем, что она была возведена без соблюдения норм. Как сообщает Reuters, к настоящему моменту от заведения остался лишь вход.

В новогоднюю ночь на 1 января 2017 года выходец их Узбекистана Абдулкадир Машарипов вошел в клуб Reina и открыл огонь из автомата по посетителям. Погибли 39 человек, 69 пострадали. После нападения Машарипов скрылся, но позднее был арестован полицией. В середине января он признал свою вину. В феврале турецкая полиция задержала организатора теракта, которым оказался гражданин Франции турецкого происхождения.

Ответственность за расстрел посетителей клуба взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

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