РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Евросоюз поддержит пенсионную реформу в Таджикистане до 2020 года
CA-NEWS (TJ) - Проект Европейского Союза «Техническая помощь в поддержку пенсионной реформы в Таджикистане» стартовал в Душанбе 19 мая. Об этом сообщил пресс-центр ЕС в Таджикистане. Проект будет работать в течение трех лет (до января 2020 года) и оказывать поддержку Агентству социального страхования и пенсий (АССП) в таких областях, как информационные и коммуникационные технологии, правовая реформа, актуарные прогнозы.

Цель помощи состоит в том, чтобы поддержать борьбу с бедностью и всеобъемлющий экономический рост в Таджикистане посредством оказания поддержки в усовершенствовании системы социальной защиты.

Проект является частью Программы поддержки человеческого развития II (HDSP II), подписанной ЕС и Правительством Таджикистана (ПРТ) в октябре 2014 года.

В период с 2014 по 2020 год в рамках Инструмента сотрудничества в целях развития, ЕС планирует предоставить 251 млн. евро в виде грантовой помощи для этих программ.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×