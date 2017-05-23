Евросоюз поддержит пенсионную реформу в Таджикистане до 2020 года

- Проект Европейского Союза «Техническая помощь в поддержку пенсионной реформы в Таджикистане» стартовал в Душанбе 19 мая. Об этом сообщил пресс-центр ЕС в Таджикистане. Проект будет работать в течение трех лет (до января 2020 года) и оказывать поддержку Агентству социального страхования и пенсий (АССП) в таких областях, как информационные и коммуникационные технологии, правовая реформа, актуарные прогнозы.

Цель помощи состоит в том, чтобы поддержать борьбу с бедностью и всеобъемлющий экономический рост в Таджикистане посредством оказания поддержки в усовершенствовании системы социальной защиты.

Проект является частью Программы поддержки человеческого развития II (HDSP II), подписанной ЕС и Правительством Таджикистана (ПРТ) в октябре 2014 года.

В период с 2014 по 2020 год в рамках Инструмента сотрудничества в целях развития, ЕС планирует предоставить 251 млн. евро в виде грантовой помощи для этих программ.