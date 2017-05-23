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  23 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Китай создал базу данных монгольского языка в целях защиты этнической культуры

CA-NEWS (MNG) - Эксперты автономного региона Внутренняя Монголии на севере Китая разработали базу данных на монгольском языке, содержащую более 19 миллионов слов и фраз в целях защиты этнической культуры и языка, сообщает агенство Xinhua.

Программа, основанная на технологии данных вычислений, была начата в 2012 году облачным вычислительным центром Mengdong города Чифэн и Университетом Внутренней Монголии.

Инженер программы Янь Сяофэна (Yan Xiaofeng), сказал, что в 1980-х годах университет начал собирать документы на монгольском языке, что помогло внести вклад в базу данных. База данных охватывает широкий спектр, включая лексику, грамматику и литературу.

Нашунужиту (Nashunuzhitu), профессор университета, сказал, что база данных монголо-китайского электронного словаря открыта для общественности. База данных также включает словарь для научной терминологии, в котором представлены китайский, монгольский, английский и японский языки.

В 2016 Внутренняя Монголия определила отрасли базы данных и облачные вычисления как новые двигатели для местного развития, заявив, что в 2020 году объем выпуска продукции региональной индустрии данных превысит 100 млрд юаней ($14,5 млрд).

Облачные вычисления - модель обеспечения удобного сетевого доступа по требованию к некоторому общему фонду конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетям передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам — как вместе, так и по отдельности), которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами или обращениями к провайдеру.

При использовании облачных вычислений потребители информационных технологий могут существенно снизить капитальные расходы — на построение центров обработки данных, закупку серверного и сетевого оборудования, аппаратных и программных решений по обеспечению непрерывности и работоспособности — так как эти расходы поглощаются провайдером облачных услуг.

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