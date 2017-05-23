Половина школьников в одной из школ Ашхабада, получивших прививку от рака, не посещают занятия

CA-NEWS (TM) - Около половины школьников, привитых против папилломавирусной инфекции, испытали на себе различные побочные реакции, сообщают источники внутри страны. В одной конкретной школе Ашхабада на уроки не ходит половина учеников, получивших прививку.

Причиной, по утверждению читателей издания «Альтернативные новости Туркменистана», стали те или иные реакции организма на препарат Гардасил.

У этих детей наблюдается повышение температуры до 38 градусов и выше, рвота и потеря сознания. За детей, которые относительно хорошо перенесли вакцинацию, родители все равно переживают — неизвестно, как отреагирует организм позднее.

Не все отцы и матери позволили прививать своих детей; кто-то категорически отказался от прививки, несмотря на настойчивость администраций школ и медиков, а некоторые пошли на подкуп медсестер, непосредственно проводивших вакцинацию и регистрацию получивших прививку.

«За 50 манатов медсестра поставила галочку против фамилии моей дочки, как будто ей сделали прививку, — сообщила жительница Ашхабада. По ее словам, так же поступили и некоторые родители в параллельных классах.

В эти дни в школах Туркменистана повсеместно делают прививку против вируса папилломы человека (ВПЧ). Некоторые типы этого вируса вызывают рак шейки матки. Неоднозначные отзывы о препарате Гардасил, а так же то, что в стране вакцинацию проводят не по схеме, заставляют родителей писать отказ от прививки, отмечет издание.

Некоторые читатели считают, что сильные побочные реакции у детей связаны с тем, что в Туркменистане колют не оригинальный препарат. Так ли это на самом деле, изданию выяснить не удалось.